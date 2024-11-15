İstanbul'daki Büyük Fabrika Yangını Saatlerdir Devam Ediyor

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Osmangazi Mahallesi Gazi Caddesi'nde 10 bin metrekare üzerine kurulu 3 katlı tıbbi cihaz üretimi yapan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İŞÇİLER TAHLİYE EDİLDİ

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, fabrika çalışanı işçiler tahliye edildi. Önlem amacıyla çevre fabrikalarda çalışan işçilerin de tahliye edildiği öğrenildi.

10 KİŞİYE MÜDAHALE EDİLDİ

Dumandan etkilen 10 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması sürüyor.

Kaynak: AA-DHA