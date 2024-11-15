Malatya'da Yine Şiddetli Deprem! Çevre İllerde de Hissedildi

Malatya'da Doğanşehir ilçesi merkezli 4.9 büyüklüğünde bir deprem oldu. Saat 10.46'da gerçekleşen sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak ölçülürken, Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis'te de hissedildi.

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Son dönemde birçok kez deprem hisseden Malatya'da sarsıntılar devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, saat 10.46'da, Doğanşehir ilçesi merkezli 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak kaydedilirken, çevre iller Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis'te de hissedildi.

Depremle ilgili henüz olumsuz bir durum bildirilmedi.

Malatya'da Yine Şiddetli Deprem! Çevre İllerde de Hissedildi - Resim : 1

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Depremin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlandı. Bakan Yerlikaya'nın paylaşımında "Malatya Doğanşehir’de . büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis illerinden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelen ihbarlar değerlendirilmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerine yer verildi.

Malatya'da Yine Şiddetli Deprem! Çevre İllerde de Hissedildi - Resim : 2

VALİDEN AÇIKLAMA

Malatya Valisi Seddar Yavuz da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde meydana gelen depremden etkilenen hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar intikal etmiş bir olumsuzluk bulunmuyor" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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