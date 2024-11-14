Yangın Çıkan Okulda Bir Kişinin Cansız Bedeni Bulundu

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir özel okulda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ekipler, binayı kontrol ederken bir kişinin cesedini buldu.

Yangın Çıkan Okulda Bir Kişinin Cansız Bedeni Bulundu

Bursa'nın Mudanya ilçesindeki Çağrışan Mahallesi'ndeki yerleşkede sabaha karşı okuldan yükselen dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Temizlik malzemesi bulunan odadan çıktığı belirlenen yangını söndüren ekipler, binayı kontrol ettiklerinde bir kişinin cesediyle karşılaştı. Dumandan etkilenerek yaşamını yitirdiği değerlendirilen ve Engin Boztepe (39) olduğu belirlenen bu kişinin, okulla ilgisinin bulunmadığı öğrenildi. Boztepe'nin cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Savcılık ve jandarma tarafından olayın aydınlatılması için başlatılan çalışma sürüyor.

Kaynak: AA

Adliye Önü Savaş Alanına Döndü: 3 Yaralı Adliye Önü Savaş Alanına Döndü: 3 Yaralı
Çift Camın Arasında Oluşan Buğulanma Nasıl Temizlenir? Meğer Bu Kadar Basitmiş Çift Camın Arasında Oluşan Buğulanma Nasıl Temizlenir? Meğer Bu Kadar Basitmiş
Yüksek Zekaya Sahip Olanlar Bu 4 Yöntemi Uyguluyor: Zihinsel Becerileri Geliştiriyor Yüksek Zekaya Sahip Olanlar Bu 4 Yöntemi Uyguluyor: Zihinsel Becerileri Geliştiriyor
Tunceli Şehidine Gözyaşları İçinde Veda Etti Tunceli Şehidine Gözyaşları İçinde Veda Etti