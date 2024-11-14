Yangın Çıkan Okulda Bir Kişinin Cansız Bedeni Bulundu
Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir özel okulda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ekipler, binayı kontrol ederken bir kişinin cesedini buldu.
Bursa'nın Mudanya ilçesindeki Çağrışan Mahallesi'ndeki yerleşkede sabaha karşı okuldan yükselen dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Temizlik malzemesi bulunan odadan çıktığı belirlenen yangını söndüren ekipler, binayı kontrol ettiklerinde bir kişinin cesediyle karşılaştı. Dumandan etkilenerek yaşamını yitirdiği değerlendirilen ve Engin Boztepe (39) olduğu belirlenen bu kişinin, okulla ilgisinin bulunmadığı öğrenildi. Boztepe'nin cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Savcılık ve jandarma tarafından olayın aydınlatılması için başlatılan çalışma sürüyor.
Kaynak: AA