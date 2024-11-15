Fatma Zehra Kınık’ın Avukatından Utandıran Mütalaa: 'Kendini Yere Attı' Dediler

Kızılay eski Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık’ın 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki'nin ölümüne neden olduğu kazaya ilişkin davada, teknik uzman mütalaası mahkemeye sunuldu. Mütalaada ölen gencin kendini yere attığı vurgusu yapıldı.

Fatma Zehra Kınık’ın Avukatından Utandıran Mütalaa: 'Kendini Yere Attı' Dediler

Kızılay eski Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık’ın 9 Temmuz’da Beykoz’da arabasıyla çarparak 17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin ölümüne sebep olduğu davada yeni bir gelişme daha yaşandı.

Fatma Zehra Kınık Demir’in avukatı Osman Baturhan Dursun, teknik uzman mütalaasını mahkemeye sunuldu.

Fatma Zehra Kınık’ın Avukatından Utandıran Mütalaa: 'Kendini Yere Attı' Dediler - Resim : 1

“KENDİSİNİ YERE ATTI, DUBALARA ÇARPTI”

Mütalaada yer alan “Sürücünün motosikleti sağa doğru yönlendirdiği ve kaldırıma çıktığı, bu esnada motosikletin arkasında bulunan yolcunun (Batın Barlas Çeki) kendini yere attığı akabinde motosikletin sağ tarafta bulunan dubalara çarptığı görülmüştür… Ardından kaldırımda yürüyen şahıslara çarparak durabildiği tespit edilmiştir” ifadesi dikkat çekti.

Fatma Zehra Kınık’ın Avukatından Utandıran Mütalaa: 'Kendini Yere Attı' Dediler - Resim : 2

KINIK’TAN ‘KUSURUM YOKTUR’ SAVUNMASI

Davanın ilk duruşması 30 Ekim’de görülmüş, Fatma Zehra Kınık, “İddianamedeki suçlamayı kabul etmiyorum. Bu olayda benim herhangi bir kusurum veya ihmalim yoktur… Tüm bu yaşadıklarım benim için büyük bir psikolojik yıkımdı. Kusurlu olduğum yönündeki trafik kaza tespit tutanağını kesinlikle kabul etmiyorum” ifadelerini kullanarak yazılı bir savunma yapmıştı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Beykoz’da Fatma Zehra Kınık, Baki Sokak’tan Fatih Sultan Mehmet Caddesi’ne çıkarken motosiklete çarpmış, sürücü Yavuz Selim Öztürk ve arkasındaki Batın Barlas Çeki motosikletten düşmüştü.

Sürücü yaralı kurtulurken, başını kaldırımdaki beton dubaya çarpan Batın Barlas Çeki, hayatını kaybetmişti. Sürücü Fatma Zehra Kınık, gözaltına alındıktan sonra mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Kınık hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçlarından iddianame düzenlenmişti. Kınık’ın 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Öte yandan, Demir hakkında hazırlanan bilirkişi raporunda Kınık’ın yüzde 100 kusurlu olduğu belirtilmişti.

Fatma Zehra Kınık’ın Avukatından Utandıran Mütalaa: 'Kendini Yere Attı' Dediler - Resim : 3

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Kaynak: BirGün

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