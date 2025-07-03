Meteoroloji İl İl Uyardı! Bir Tarafta Kavurucu Sıcak, Bir Tarafta Yağmur Bulutları
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3 Temmuz hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, Türkiye’nin kuzeydoğusunda kuvvetli sağanak yağış, iç ve batı bölgelerde ise sert rüzgar bekleniyor. Meteoroloji, özellikle Karadeniz kıyılarına dikkat çekerek vatandaşları olası olumsuzluklara karşı uyardı. Öte yandan yurdun batı ve güney kesimlerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, Türkiye'nin kuzey kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Tokat, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların özellikle Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.
SICAKLIKLAR ARTIYOR
Yurdun batısı ve güney kıyılarında hava açık ve az bulutlu geçecek. Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, batı ve güney kıyılarında ise normallerin 1-3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
FIRTINA UYARISI
Rüzgarın Marmara’nın güneyi, Ege kıyıları, İç Anadolu ve Doğu Akdeniz’in doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor. Meteoroloji, bu bölgelerde yaşayan vatandaşları ani rüzgar ve fırtına nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyardı.
İşte il il hava durumu...
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BALIKESİR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 28°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 22°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 25°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON °C, 22°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, bölgenin kuzeydoğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 27°C
Az bulutlu
VAN °C, 25°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
Kaynak: Haber Merkezi