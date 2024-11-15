Yasa Dışı Bahiste Özellikle Onları Tercih Ediyorlar! İşte MASAK Raporuna Yansıyanlar...

Aralarında Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in de olduğu 16 kişi 11 Kasım'da 'yasa dışı bahse teşvik' suçlamasıyla gözaltına alınmış ve haklarında ev hapsi kararı verilmişti. Erbil ve Ortaç'ın da aralarında olduğu 'yasa dışı bahse teşvik' soruşturması bir kez daha bu sistemin ne kadar derin olduğunu ortaya koydu.

T24'ten Tolga Şardan ise "MASAK’ın yasa dışı bahis ve kumar raporunda neler var?" adlı yazısında bu konuyu ayrıntılı inceledi. Şardan, sadece İstanbul’da yasa dışı bahis ve kumardan elde edilen kara para miktarının 400 milyar lira olduğunun ifade edildiğini söyledi.

İŞTE MASAK RAPORUNA YANSIYANLAR...

İşte MASAK raporundan dikkat çekenler:

"* Ülkemizde yasadışı bahis faaliyetinin büyük kısmı internet üzerinden erişim sağlanan web siteleri üzerinden, sanal ortamda gerçekleşen eylemlerle yapılmaktadır.

* Bir illegal bahis sitesinin kurulabilmesi için ilk olarak canlı bahis oynatılabilmesini sağlayan bir sistem satın alınmakta ve bu sistem siteye yüklenerek yasadışı bahis faaliyetine başlanılmaktadır.

* Sonraki süreçte yasadışı bahis sitesini kuran kişi bir organizasyon oluşturmakta, sitenin ‘canlı destek sisteminden, para aracılarının hesaplarında toplanan paraları nakit şekilde toplayarak kendisine getirecek kişilere kadar’ bu sitenin büyüklüğüne göre de 10-60 kişiye kadar kişi çalıştırmaktadır. Süreç örgütlü ve organize bir şekilde yürütülmektedir.

HANGİ BANKA HESAPLARI KULLANILIYOR?

* Bahis oynayanların, bahis parasını yatıracakları banka hesapları olarak, öğrenci, işsiz veya asgari ücretli çalışanların hesaplarının ya da bu kişiler adına açtırılan şirketlerin hesaplarının paravan olarak kullanıldığı, hesapları kullanılan paravan şahıslara bunun karşılığında aylık belli ücretler ödendiği tespit edilmiştir.

* Kullanılan çok sayıda aracı hesap sürekli olarak değiştirilmekte, bu hesaplarda biriken bahis paraları organizasyondaki şahıslar tarafından nakit olarak çekilmekte ve bu aşamadan sonra paranın kayıtlı/bankacılık sistemi üzerinden takibi de mümkün olmamaktadır.

* MASAK nezdinde yapılan çalışmalar sonucunda da yasadışı bahis suçu faaliyetlerinde banka hesaplarının kullanımına yönelik olarak şu sonuçlara ulaşılmıştır:

** İllegal bahis organizatörleri, bahis paralarının toplanabilmesi için kendi hesaplarını kullanmamaktadır. Bu amaçla 3. kişilerin hesapları kullanılmaktadır.

** Hesapları kullanılan bu 3. kişiler, düzenli aralıklarla sık sık değiştirilmektedir.

** Hesapları kullanılan bu 3 kişilerin büyük kısmının;

Gençler ve 30 yaş civarındakiler,

Vergi mükellefiyet kaydı bulunmayan ya da ‘potansiyel mükellef’ kaydı bulunan (ev hanımı, öğrenci, asgari ücretli gibi) kişiler,

Sigorta kaydı bulunmayan veya geçmişte kaydı olsa da hali hazırda sigortalı olarak çalışmayan ya da halen sigortalı olarak çalışsa da genellikle çok düşük ücretlerle çalışanlardan oluştuğu gözlemlenmiştir.

Ayrıca bu kişiler adına kurulan ya da devralınan şirketlerin hesaplarının da benzer şekilde kullanıldığı anlaşılmıştır.

Yine bahis paralarının toplandığı hesapların sahibi bu 3. kişilerin birçok farklı banka nezdinde yasadışı bahis faaliyetinde kullanılmak üzere hesap açtırdıkları ya da daha önceden açılmış olan farklı bankalar nezdindeki hesaplarını da yine aynı amaçla kullandıkları tespit edilmiştir. Bu sayede suçtan elde edilen gelir mümkün olduğunca geniş kitlelere yayılarak kaynağından uzaklaşması sağlanmış şekilde esas sahiplerine ulaşmakta aynı zamanda bankacılık işlem masrafları maliyeti de minimize edilmeye çalışılmaktadır."

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Kaynak: T24