İstanbul'da Hareketli Gece! İsrail Konsolosluğu Önünde Pompalı Tüfekle Ateş Açtı, Özel Harekat Ekipleri Devreye Girdi

Beşiktaş'ta kimliği belirsiz bir kişi, İsrail’in Gazze saldırılarını protesto etmek amacıyla İsrail Konsolosluğu önünde pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Uzun süre direnen şahıs, özel harekat polislerinin uyarı ateşi sonrasında teslim oldu ve gözaltına alınarak Beşiktaş Güvenlik Büro Amirliği’ne götürüldü.

İstanbul'da Hareketli Gece! İsrail Konsolosluğu Önünde Pompalı Tüfekle Ateş Açtı, Özel Harekat Ekipleri Devreye Girdi

Olay, saat 00.20 sıralarında Beşiktaş Levent Mahallesi Talatpaşa Caddesi İsrail Konsolosluğu’nun bulunduğu binanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek isteyen ismi belirlenemeyen bir kişi, konsolosluk binasının önünde pompalı tüfekle havaya 5-6 el ateş açarak silahlı eylem yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

İstanbul'da Hareketli Gece! İsrail Konsolosluğu Önünde Pompalı Tüfekle Ateş Açtı, Özel Harekat Ekipleri Devreye Girdi - Resim : 1

ÖZEL HAREKAT POLİSİ OPERASYON DÜZENLEDİ

Polis ekiplerine uzun süre direnen şahıs, teslim olmayınca özel harekat polisleri, eylemciyi yakalamak için operasyon düzenledi. Özel harekat polisinin havaya ateş etmesiyle şahıs, silahını bırakarak polislere teslim oldu.

İstanbul'da Hareketli Gece! İsrail Konsolosluğu Önünde Pompalı Tüfekle Ateş Açtı, Özel Harekat Ekipleri Devreye Girdi - Resim : 2

Polislere teslim olan eylemci gözaltına alınarak Beşiktaş Güvenlik Büro Amirliği’ne götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri, olay sonrası çevrede incelemelerde bulundu. Yaşanan olayda ölü ve yaralının olmadığı öğrenildi.

İstanbul'da Hareketli Gece! İsrail Konsolosluğu Önünde Pompalı Tüfekle Ateş Açtı, Özel Harekat Ekipleri Devreye Girdi - Resim : 3

Kaynak: İHA

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