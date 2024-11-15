ABD Artık 'Trump Devleti'... Adalet Bakanlığı, Avukatlarından Oluşacak

ABD'de bir kez daha başkan seçilen Donald Trump'ın kabinesi giderek netleşiyor. Trump, son olarak avukatları Todd Blanche, Emil Bove ve John Sauer'i Adalet Bakanlığı'nda üst düzey görevlere getireceğini açıkladı.

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ABD Artık 'Trump Devleti'... Adalet Bakanlığı, Avukatlarından Oluşacak

Geçtiğimiz hafta yapılan seçimlerde ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, yaptığı yazılı açıklamada, avukatları Todd Blanche, Emil Bove ve John Sauer'i Adalet Bakanlığı'nda üst düzey görevlere getireceğini duyurdu. Trump, Blanche'ı başsavcı yardımcısı, Bove'u başsavcı yardımcısının baş asistanı ve Sauer'i baş hukuk danışmanı olarak atayacağını bildirdi.

Blanche'in ayrıca Adalet Bakanlığı'nda farklı sorumluluklar da üstleneceğini belirten Trump, "John, ABD Yüksek Mahkemesi'nde Yargıç Antonin Scalia için çalışmış, 6 yıl Missouri Başsavcısı olarak görev yapmış ve ABD Yüksek Mahkemesi ve diğer Temyiz Mahkemeleri'nde tecrübeye sahip, ustalık sahibi bir ceza hukuku avukatıdır" diye konuştu.

ABD Artık 'Trump Devleti'... Adalet Bakanlığı, Avukatlarından Oluşacak - Resim : 1

NE OLMUŞTU?

Blanche ve Bove, "sus payı" davasında Trump'ı savunmuş, Sauer ise, 6 Ocak Kongre baskınındaki rolü ve 2020 Başkanlık seçimlerine müdahale iddiaları davasında, Trump'ın avukatlığını yapmış ve Yüksek Mahkeme'nin bu davada, "başkanın bazı konularda dokunulmazlığı olduğu" yönündeki kararın çıkmasında önemli rol oynamıştı.

Trump dün Adalet Bakanlığı'na, Florida'dan Kongre üyesi Matt Gaetz'i aday gösterdiğini açıklamıştı.

ABD Artık 'Trump Devleti'... Adalet Bakanlığı, Avukatlarından Oluşacak - Resim : 2

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Kaynak: AA

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