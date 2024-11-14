Trump'ın Kabinesi Dehşete Düşürdü: 'İsrail Dostu, İran Düşmanı, Köpek Katili...'

Tüm dünyada siyaseti şekillendiren ABD başkanlık seçiminde kazanan Donald Trump oldu. Seçim propagandasını "3. Dünya Savaşı'nı önlemek" vaadi üzerine kuran ve savaşları durduracağını iddia eden Trump'ın yönetim kadrosundaki isimler dikkat çekti. ABD Başkanı'nın kabinesine düşündüğü kişilerin açıkça İsrail yanlısı ve İran düşmanı olması, Orta Doğu'daki mevcut ortam da göz önüne alındığında endişe yarattı.

'DAHA ÇOK İSRAİL OLSA DAHA İYİ OLURDU'

Artı Gerçek'te yer alan habere göre; 20 Ocak'ta göreve başlayacak Trump yönetimindeki isimler hakkında bilinenler şöyle:

Dışişleri Bakanı adayı Marco Rubio: İsrail yanlısı gruplarla derin bağları olan Floridalı Cumhuriyetçi senatör. Büyük Miami Yahudi Federasyonu'nun eski başkanı milyarder Norman Braman tarafından mali olarak desteklenmesinin yanısıra AIPAC Track'e göre İsrail lobisinden 1 milyar dolardan fazla para aldı. AIPAC'ta düzenli olarak ABD dış politikasının İsrail yanlılığını savunan, İsrail'in küresel duruşuna sarsılmaz destek çağrısında bulunan İran aleyhtarı konuşmalar yaptı. İsrail'in Ortadoğu'da olması gereken her şeyi temsil ettiğini iddia edip "Ortadoğu'da İsrail gibi daha çok ülkemiz olsaydı hayatlarımız çok daha kolay olurdu" dedi.

'BATI UYGARLIĞI SİYONİZM İLE AMERİKANCILIKTIR'

Savunma Bakanı adayı Pete Hegseth: Irak, Afganistan ve esirlere işkenceyle tanınan Guantanamo'da görev yapmış eski asker, Fox News yorumcusu. Bush yönetiminin Irak Savaşı'nı savunmak için “Özgürlük Gazileri” adında bir kampanya örgütü kurdu. 2019'da Irak'ta yaralı bir mahkumu öldürmek ve sivillere ateş açmak dahil çok sayıda savaş suçuyla itham edilen ABD Özel Kuvvetleri'nin bir askerine sahip çıktı. İsrail destekçiliği "Batı medeniyetinin bugün temsil ettiği şey, Siyonizm ve Amerikancılığın Batı medeniyetinin ve günümüz dünyasında özgürlüğün ön cepheleri olduğuna dair anlayıştır" görüşüne kadar vardı. Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın yer aldığı Harem'üş-Şerif'te Yahudilerin Süleyman Tapınağı'nın yeniden inşa edilmesi hareketini destekledi.

'HASTANELER DAHİL TÜM İRAN TESİSLERİ BOMBALANMALI'

Trump'ın 2020'de İranlı komutan Kasım Süleymani'ye düzenlediği suikastı savundu. "Şeytan rejim" diye nitelediği İran'ın nükleer silah elde etmesini önlemek için tesislerinin bombalanmasını istedi. İran'ın kültürel alanlarına silah sakladığını iddia ederek ABD'yi camiler, okullar ve hastaneler dahil İran tesislerini bombalamak için "kuralları yeniden yazmaya" çağırdı. Rusya karşıtı olmakla birlikte ABD'nin iç sorunlarının (enflasyon, uyanıklık ve güney sınırında göçmen krizi) Ukrayna çatışmasından çok daha önemli olduğunu öne sürdü. NATO'nun Avrupalı üyelerinin ABD'ye güvenip askeri harcamalarda cimrilik yapmasını eleştirdi. Çin'in "özellikle ABD'yi yenmeye adanmış bir ordu inşa ettiğini" iddia etti. Geçen haftaki açıklamasında ABD ordusunda "çeşitlilik, eşitlik ve katılım programlarına dahil" veya "woke" her general veya amiralinin kovulmasını savundu.

'İRAN'IN NÜKLEER TESİSLERİ VURULMALI'

Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz: Cumhuriyetçi Florida milletvekili. ABD Özel Kuvvetleri'nden Yeşil Bereliler'in eski bir üyesi olarak Afganistan, Ortadoğu ve Afrika'da görev yaptı. Pentagon’da ve savaşta edindiği deneyimleri "Savaşçı Diplomat: Washington’dan Afganistan’a Bir Yeşil Berelinin Savaşları" isimli kitapta topladı, ABD'nin Afganistan işgali sırasında milyonlarca dolar kazanan savunma sanayi şirketi Metis Solutions'ın CEO'luğunu da yaptı. Gazze'de ateşkese karşı çıktı, Hamas, Lübnan'da Hizbullah, Yemen'de Husileri yenilgiye uğratmak için İran'ın ezilmesini savundu, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerini vurmasını önerdi. Savunmadan ticaret ve spora dek her alanda Çin karşıtı tasarıları destekledi.

'BATI ŞERİA DİYE BİR ŞEY YOK'

ABD'nin İsrail Büyükelçisi adayı Mike Huckabee: Evanjelik vaiz, eski Arkansas valisi. 2017'de "Batı Şeria diye bir şey yoktur, orası Yahudiye ve Samarya'dır. Yerleşim diye bir şey yoktur, onlar topluluklardır, mahallelerdir, şehirlerdir. İşgal diye bir şey yoktur" dedi. Trump tarafından aday gösterilmesinin ardından, İsrail Ordu Radyosu'nun yeni yönetim göreve geldiğinde İsrail'in Batı Şeria'yı ilhakının mümkün olup olmayacağı sorusuna "Tabii ki, elbette. Politikayı ben yapmayacağım, başkanın politikasını uygulayacağım. İsrail'in (Kudüs, Golan) egemenliğini onun kadar garantiye alan başka başkan yok" yanıtını verdi.

ORTADOĞU'DA ARABULUCULUĞU EMLAKÇI YAPACAK

Ortadoğu Özel Temsilcisi Steven C. Witkoff: Miami Üniversitesi İşletme Okulu mezunu, ABD'deki gayrimenkul projelerine odaklı bir kariyeri var. 'Emlak Kralı' Trump'ın yakın dostu. Siyaset, diplomasi veya Ortadoğu konusunda deneyimi yok.

İÇ GÜVENLİĞİ 'KÖPEK KATİLİ' SAĞLAYACAK

İç Güvenlik Bakanı adayı Kristi Noem: Güney Dakota Valisi. Bu yıl yayımladığı biyografi kitabında 14 aylık köpeğini "eğitilemez" olduğu gerekçesiyle silahla vurarak öldürdüğüne yer vermesi, Avrupa basınında "Trump'ın ABD sınırlarının güvenliğini köpek katiline emanet ettiği" yorumlarına yol açtı. Güney Dakota'nın 9 yerli kabilesi, şeflerini uyuşturucu kartelleriyle işbirliği yapmakla suçlayan kadın valinin topraklarına girişine yasak getirdi.

Kaynak: Artı Gerçek