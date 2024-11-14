Aşırı Sağcı Lidere Yolsuzluk Suçlaması, Hapsi İstendi

Fransız aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisinin Grup Başkanvekili ve eski cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen için Avrupa Birliği (AB) fonlarını kötüye kullanmakla suçlandığı davada 3 yılı ertelemeli olmak üzere 5 yıl hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Politico'nun haberine göre, savcılar, Le Pen'in zimmetine para geçirmekten suçlu bulunmasını ve 3 yılı ertelemeli olmak üzere 5 yıl hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

ADAY OLAMAYABİLİR

Bu karar, yargıç aksi yönde karar vermediği takdirde Le Pen'in cumhurbaşkanlığına aday olmasını otomatik olarak men edilmesi anlamına gelirken, suçlu bulunması halinde Fransız siyasetçi kararı temyize götürebilecek.

Duruşmalar boyunca suçlamaları reddeden Le Pen'in 27 Kasım'dan önce hakim önünde savunma yapması ve kesin kararın 2025'in başlarında açıklanacağı tahmin ediliyor.

CUMHURBAŞKANI ADAYI OLMAK İSTİYOR

Le Pen, geçen hafta duruşma sırasında Fransa cumhurbaşkanlığı için dördüncü kez aday olmayı planladığını ve bundan men edilmesi halinde "milyonlarca Fransız'ın cumhurbaşkanı adayından mahrum kalacağını" ifade etmişti.

‘HAYALİ İSTİHDAM’ OLUŞTURDU İDDİASI

Le Pen'in de aralarında bulunduğu, eski adıyla Ulusal Cephe (FN) Partisinden seçilmiş bazı Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri hakkında 2004-2016 yıllarında AP'de "hayali istihdam" oluşturduğu iddiasıyla 2015'te soruşturma açılmıştı.

BABASI DA SUÇLANIYOR

Paris savcılığı, Le Pen ve babası Jean-Marie Le Pen de dahil partinin bazı AP üyeleri hakkında AB'ye ait fonları kötüye kullandıkları ve "suçu gizledikleri" gerekçesiyle dava açılmasını istemişti.

Ulusal Cephe (FN) Partisi, 2018'de isim değiştirerek Ulusal Birlik (RN) Partisi olmuştu.

Kaynak: AA