Fransa'dan Albanese'ye Antisemitizm Suçlaması

Fransa, Yahudi soykırımı ve Gazze'deki soykırım arasında bağ kuran Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese'yi, Yahudi olmayan (antisemitizm) suçladı.

Fransa'nın Cenevre'deki Birleşmiş Milletler (BM) misyonunun X hesabından yapılan açıklamalarda, "Francesca Albanese Hanım'ın 14 Ekim'de yaptığı açıklamalar kabul edilemez." ürünün piyasaya sürülmesi.

Açıklamada, BM'nin nefret ve Yahudi kırılmalarıyla mücadele edilen bir yer olduğu, antisemitizmin hiçbir yerde yer bulmaması gerektiği belirtilirken, "(BM) İnsan Hakları Konseyi, BM sisteminin asgari etik ve deontolojiye uyulmaması durumunda ortaya çıkan tüm sonuçlar çıkarılmalıdır." ifadesine yer verildi.

BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, bu eleştiriye, X hesabından Fransa misyonunun açıklamasını alıntılayarak yanıt verdi.

Albanese, "Özgürlükler ve özgürlükler ülkesinde, 14 Ekim'deki hangi insanları gönderen ve Yahudi bulunmayan bir yer bulabildin mi?" sorular sordu.

Sosyal medyadan 14 Ekim'de yaptığı açıklamanın ekran değerlendirmesini paylaşan Albanese, "Bu (sözlerden) alacağınızı varsayıyorum" ifadesini kullandı.

BM Raportörü Albanese, Fransa'nın antisemitizm suçlamasının kendisini Yahudilerden uzak tutmadığını belirtti.

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Albanese, 14 Ekim'de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Tarihleri ​​nedeniyle Almanların ve İtalyanların, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun şu anda tüm bölgeye yayılan Gazze saldırısına karşı ön saflarda yer alacakları vardı." değerlendirmesinde bulunmuştu.

BM Filistin Özel Raportörü Albanese, 100 yıl önce Nazi Almanyasının yayılmasına ve "saf ırk"a uymayan insanların soykırımına yol veren isteğe karşı ortak kayıtsızlığın "aptallığın" olduğunu savunarak, "Ve bu, başka bir soykırımın, başka bir savaş ve olası bir başka uluslararası savaş olmasına rağmen bunun mümkün kılınmasına yazıklar olsun." zamanında kullanmıştı.

Kaynak: AA