Netanyahu'dan İran'a Tehdit

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın vekili diye tanımladığı Lübnan'daki Hizbullah'a atfedilen insansız hava aracı (İHA) saldırısıyla "kendisi ve eşine suikast girişiminin feci bir hata olduğunu" belirtti.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu, bu sabah Lübnan'dan Kayserya'nın evinde düzenlenen İHA saldırısını değerlendirdi.

İran'ın vekili olarak nitelendirdiği Hizbullah'ın "kendisi ve eşine suikast girişiminin feci bir hata olduğunu" söyleyen Netanyahu, bunun ne kendisinin ne de İsrail'in "düşmanlarına karşı savaşta caydırıcı geleceğini" anlattı.

Netanyahu, İran ve vekillerine karşı, "İsraillilere zarar verenlere bedel ödetecekleri, kendilerine saldıranları etkisiz kılacakları, Gazze'deki İsrailli esirleri geri ürünleri ve kuzeydeki ekonomiknin güven içinde evlerine dönmelerini sağlayacaklarını" ileri sürdü.

Netanyahu, daha önceden de tekrarladığı zafer söylemini yineleyerek, "İsrail savaşı tüm yapabilecek ve gelecek nesiller boyunca kalıcı olacak şekilde bölgesel güvenlik gerçeği konusunda değişmeye karar verdi." bölgede kullanıldı.

Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Netanyahu'ya yakın kaynaklar, "Başbakan'ın, İHA ile suikast girişiminin ardından İran'a daha sert bir saldırı düzenlenmesini istediğini" belirtti.

Gazze'nin genişletilmişi kuşatmasını sıkılaştırıp kara saldırılarını ve Filistinlilere uygulanan sürgünü genişletme İsrail, Lübnan'da başkent Beyrut ve ülke genelinde yoğun bombardımanını sürdürüyor. İsrail bir yandan Lübnan sınırından içeriyi doğru kara işgalini genişletmeye çalışıyor.

İran'ın 1 Ekim'de İsrail'e yönelik yaklaşık 200 balistik füzeyle gerçekleştirdiği saldırının ardından İsrail'de İran'a kapsamlı bir karşı saldırı düzenlenmesi ve bölgesel olarak 7 Ekim 2023'te yaşanan çatışmanın hızla şiddetlenip geniş bir alanın yayılmasından endişe ediliyor.

- Netanyahu'nun evinde İHA saldırısı

Lübnan'dan fırlatılan insansız hava aracı (İHA) İsrail'in geniş Kayserya başbakanı Binyamin Netanyahu'nun konutunun da bulunduğu bölgeye isabet etmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan görüşmede Başbakan Netanyahu'nun Kayserya'daki evinde doğru bir İHA'nın fırlatıldığı belirtilmişti.

Olay sırasında Netanyahu ve eşinin evde olmadığı ve yaralanmadığı iddia edildi, konuyla ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi.

Netanyahu'nun sosyal medyası olduğu ifade edilen bir evde kurşun geçirmez camdan oluşan hasar görmüş. Sosyal medya olarak, İHA'nın isabetli olduğu evle Netanyahu'nun açık kaynaklardaki depolama hanesinin hayattan ayakta olmasına dikkati çekmişti.

Hizbullah'tan henüz Netanyahu'nun konutunu hedef alan İHA saldırısına ilişkin açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA