Dışişleri'nden Almanya'da Saldırıya Uğrayan Türk Çocukla İlgili Açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın Duisburg kentinde bir ilkokulda saldırıya uğrayan 12 yaşındaki Türk vatandaşı Ayşegül’ün sağlık durumunun iyiye gittiğini ve yakında taburcu edileceğini açıkladı.

Dışişleri'nden Almanya'da Saldırıya Uğrayan Türk Çocukla İlgili Açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın Duisburg şehrindeki bir ilkokulda dün saldırıya uğrayan çocuğun durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medya platformu X'te Dışişleri Bakanlığı Destek sayfasından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Almanya'nın Duisburg şehrinde bir ilkokulda dün saldırıya uğrayan 12 yaşındaki vatandaşımız Ayşegül'ün sağlık durumunun iyiye gittiğini ve yakında taburcu edilmesinin beklendiğini memnuniyetle öğrendik. Düsseldorf Başkonsolosluğumuz, soruşturma sürecini yakından takip etmektedir. Ayşegül'e ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

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