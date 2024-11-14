İran Rejimini Protesto Eden Aktivist Kianoosh Sanjar Hayatına Son Verdi

İran’da tanınmış bir insan hakları savunucusu, tutuklu bazı kişilerin serbest bırakılması çağrısının karşılık bulmaması sonrası intihar etti.

Kianoosh Sanjari’nin yüksek bir binadan atlayarak öldüğü doğrulandı.

DÖRT TUTUKLUNUN SERBEST BIRAKILMASINI İSTEDİ

Hak savunucusu Sanjari, ölümü öncesi sosyal medyadan bir paylaşımla, İran rejimine çağrı yaparak, dört siyasi tutuklunun serbest bırakılmasını talep etti.

Sanjari, Çarşamba günü yerel saatle akşam 7’ye kadar hükümete süre verdiğini duyurdu.

Bu ilk paylaşımda, "Eğer Fateme Sepehari, Nasreen Shakrami, Tomaj Salehi ve Arsham Rezaei bugün saat 19:00'a kadar serbest bırakılmazlarsa... Hamaney ve ortaklarının diktatörlüğüne karşı protesto amacıyla hayatıma son vereceğim" yazdı.

VEDA MESAJI PAYLAŞIP YAŞAMINA SON VERDİ

Bu sürenin dolması sonrası yaptığı son paylaşımında ise "İranlıların bir gün uyanıp köleliğin üstesinden gelmesini" dilediğini söyledi.

Sanjari, "Protesto, her İran vatandaşının hakkıdır. Hiç kimse fikirlerini ifade ettiği için hapse atılmamalı" ifadelerini kullandı.

Sanjari’nin serbest bırakılmasını istediği dört mahkûm Mahsa Amini protestolarına katıldıkları için yargılanmıştı.

DEFALARCA TUTUKLANDIKTAN SONRA ÜLKEYİ TERK ETTİ

1999 ile 2007 arasında defalarca tutuklanan Kianoosh Sanjari, sonrasında İran’ı terk etti.

Norveç'te sığınma hakkı aldı.

Sonrasında ABD merkezli Voice of America'nın Farsça servisinde çalıştı.

Kaynak: BBC Türkçe