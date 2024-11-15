Sivil Savunma Ekipleri, 24 Gündür Gazze'nin Kuzeyine Erişemiyor

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun 24 Ekim'de Gazze'nin kuzeyindeki sivil savunma ekiplerine saldırdığı, araçlarına el koyduğu, birçoğunu Gazze'nin diğer bölgelerine sürdüğü ve aralarından 10 kişiyi alıkoyduğu belirtildi.

İsrail ordusunun engellemeleri nedeniyle sivil savunma ekiplerinin 24 gündür Gazze'nin kuzeyinde faaliyet yürütemediği ve buna bağlı olarak bölge halkının tüm insani ve sağlık hizmetlerinden mahrum kaldığı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca uluslararası kuruluşlara "İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde devam eden suçları nedeniyle mahsur kalan binlerce Filistinlinin acılarının dindirilmesi için harekete geçilmesi ve sivil savunma ekiplerinin faaliyetlerinin başlatılması" çağrısı yapıldı.

Gazze Şeridi'nin kuzey bölgesi olarak bilinen Beyt Lahiya, Beyt Hanun ve Cibaliya'daki yaklaşık 200 bin Filistinlinin yarıdan fazlasının bu bölgelerden sürülerek Gazze kentine göçe zorlandığı biliniyor.

Kaynak: AA