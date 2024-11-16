Bakanın Muz Fobisi Tartışma Yarattı

İskandinav ülkesi İsveç'te Cinsiyet Eşitliği ve Çalışma Bakanı Paulina Brandberg'ün (41), muz korkusu ülkede gündem oldu. Bakanın muz korkusuna yönelik bakanlıktaki önlemleri içeren yazışmalar bu hafta ulusal basına sızdı.

Expressen gazetesinde yayınlanan yazışmalarda bakanın etrafta muza dair hiçbir iz istemediği talimatlarına göre alınan tedbirler yer aldı. Bakan Brandberg, personele kendisinin muzla temas etmemesi için tüm önlemleri almalarını emretmişti. Hatta eylülde Meclis Başkanı'yla makamında görüşmesi öncesi odada muz izi olmamasını şart koşan bir yazışma da yapılmıştı. Personel, Bakan Brandberg'ün katıldığı etkinliklerde girdiği alanda da muz olmaması için hazırlık yapmaya zorlanmıştı.

BAŞBAKAN SAHİP ÇIKTI

Buna göre yardımcıları, bakan herhangi bir ortama girmeden önce muz bulunma ihtimalini kontrol edip mutlaka temizlenmesini sağlıyor. Bu yazışmalar ülkede tartışma başlattı.

Bakan, terapi desteği alıp yenebileceği bir fobisi varken kamu personelini uğraştırmakla suçlandı. Öte yandan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, bakana sahip çıktı. Bunun insani bir durum olduğunu ve hükümet çalışmalarının etkilenmediğini söyledi. "Farklı fobileri olan insanlara saygım sonsuz" dedi. Brandberg de ulusal medyaya bu fobiyi yenmek için profesyonel yardım aldığını açıkladı. Bakan Brandberg, daha önce de muzla ilgili şahsi sorunu hakkında konuşmuş ve dünyanın en garip fobisi olduğunu kabul ettiğini söylemişti.