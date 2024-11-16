Rusya 3 Ülkeyi Duyurdu: BRICS Ortak Ülkeleri Oldular

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Pankin, BRICS ortak ülkelerine 3 yeni ülkenin dahil olduğunu duyurdu. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Örgütü (APEC) ülkelerinin dışişleri ve ticaret bakanları beraberliğinde gerçekleştirilen ortak toplantıda açıklamalarda bulunan Pankin, Endonezya, Malezya ve Tayland'ın BRICS ortak ülkeleri olduğunu açıkladı.

ENDONEZYA, MALEZYA VE TAYLAND DAHİL OLDU

Kazan'da gerçekleştirilen BRICS zirvesinin dünya çoğunluğunun adil dünya düzeni kurma hedefi çerçevesinde küresel kurumlarda reform yapma ve eşitlikçi yaklaşımla ekonomik bağlar kurma arzusunu ortaya koyduğunu belirten Pankin, "Ticaret, yatırım, yapay zeka, enerji, iklim ve lojistik alanlarında önemli bir anlaşma paketi imzalandı. APEC'teki ortaklarımız Endonezya, Malezya ve Tayland BRICS’in ortakları haline geldi” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA