Rusya 3 Ülkeyi Duyurdu: BRICS Ortak Ülkeleri Oldular

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Malezya, Tayland ve Endonezya'nın BRICS ortak ülkelerine dahil olduğunu duyurdu.

Rusya 3 Ülkeyi Duyurdu: BRICS Ortak Ülkeleri Oldular

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Pankin, BRICS ortak ülkelerine 3 yeni ülkenin dahil olduğunu duyurdu. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Örgütü (APEC) ülkelerinin dışişleri ve ticaret bakanları beraberliğinde gerçekleştirilen ortak toplantıda açıklamalarda bulunan Pankin, Endonezya, Malezya ve Tayland'ın BRICS ortak ülkeleri olduğunu açıkladı.

Rusya 3 Ülkeyi Duyurdu: BRICS Ortak Ülkeleri Oldular - Resim : 1

ENDONEZYA, MALEZYA VE TAYLAND DAHİL OLDU

Kazan'da gerçekleştirilen BRICS zirvesinin dünya çoğunluğunun adil dünya düzeni kurma hedefi çerçevesinde küresel kurumlarda reform yapma ve eşitlikçi yaklaşımla ekonomik bağlar kurma arzusunu ortaya koyduğunu belirten Pankin, "Ticaret, yatırım, yapay zeka, enerji, iklim ve lojistik alanlarında önemli bir anlaşma paketi imzalandı. APEC'teki ortaklarımız Endonezya, Malezya ve Tayland BRICS’in ortakları haline geldi” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Bu Kahveyi İçen Yandı: Kanser Yapıyor Bu Kahveyi İçen Yandı: Kanser Yapıyor
Hindistan’da Yangın Faciası, Yenidoğan Ünitesindeki 10 Bebek Yaşamını Yitirdi Hindistan’da Yangın Faciası, Hastanedeki 10 Bebek Yaşamını Yitirdi
Bakanın Muz Fobisi Tartışma Yarattı Bakanın Muz Fobisi Tartışma Yarattı
Soğuk Havalarda Bol Bol Tüketin: Bağışıklığı Çelik Gibi Yapıyor! Soğuk Havalarda Bol Bol Tüketin: Bağışıklığı Çelik Gibi Yapıyor!