Filipinler’de Gizemli Olay, Kayıp Uçak Ülkeyi Alarma Geçirdi

Filipinler’de yaşanan bir olay sonrasında Filipinler Hava Kuvvetleri alarma geçti. Hava Kuvvetleri'ne ait FA-50 tipi savaş uçağı, tatbikat sırasında kayboldu. İçinde mürettebatın da bulunduğu uçağın iletişimini koptuğu öğrenildi.

Kayıp uçak ve mürettebatının bulunması için arama çalışmaları başlatıldı. Uçakla temas kurma denemelerinin şimdilik başarısız olduğu bildirildi.

Kaynak: DHA