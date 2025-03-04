Filipinler’de Gizemli Olay, Kayıp Uçak Ülkeyi Alarma Geçirdi
Filipinler Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçağının tatbikat yaptığı sırada kaybolması, ülkede panik yarattı. Cebu kentinden havalanan savaş uçağıyla iletişimin koptuğu ve daha sonra sağlanamadığı ifade edildi.
Filipinler’de yaşanan bir olay sonrasında Filipinler Hava Kuvvetleri alarma geçti. Hava Kuvvetleri'ne ait FA-50 tipi savaş uçağı, tatbikat sırasında kayboldu. İçinde mürettebatın da bulunduğu uçağın iletişimini koptuğu öğrenildi.
Kayıp uçak ve mürettebatının bulunması için arama çalışmaları başlatıldı. Uçakla temas kurma denemelerinin şimdilik başarısız olduğu bildirildi.
Kaynak: DHA
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