'Jeffrey Epstein' Skandalı Büyüyor! FBI'ın Sakladığı Raporlar Halka Açıklanacak

Dünya genelinde çocukların da dahil edildiği bir fuhuş ağı kurduğu ortaya çıkan ve ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) "çocuk istismarı", "pedofili" ve "fuhuş ağı oluşturmak suçlarından dolayı gözaltına aldığı ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in davasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Hapishanede intihar ederek öldüğü açıklanan Epstein ile ilgili ABD Adalet Bakanı Pam Bondi'den bir açıklama geldi.

FBI AYRINTILI RAPOR SUNACAK

Epstein ile ilgili belgeleri "paylaşmamakla" suçladığı FBI'a son teslim için tarih verdiğini ifade eden Bondi, bir kaynağın bu dokümanların nerede tutulduğunu kendisine söylediğini de belirtti. Binlerce sayfalık doküman olduğunu söyleyen Bondi, "FBI, bunları inceliyor. FBI Direktörü Kash Patel de bize FBI'ın tüm bu belgeleri neden paylaşmadığına dair ayrıntılı bir rapor sunacak" dedi.

Eski Başkan Joe Biden yönetiminin bu belgelerle ilgili harekete geçmediğini söyleyen Bondi, "Artık yeni bir yönetim var ve her şey halka açıklanacak" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu. Yetkililer, Epstein'in ölüm nedenini intihar olarak açıklamış ancak aile üyeleri bunu reddederek şüphelerini aktarmıştı.

Epstein'in kız arkadaşı Ghislaine Maxwell; bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda, Epstein'in yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulunmuştu.

Ocak ayının başlarında yayınlanmaya başlanan Epstein davası dosyaları, bu konuyu tekrar gündemin ilk sıralarına taşımış; yargıcın kararıyla 4 bölüm halinde yayınlanan toplam 4 bin 500'den fazla belge, Epstein ile birçok ünlü ismin ilişkisini ortaya koymuştu.

ÇOK SAYIDA ÜNLÜNÜN ADI GEÇİYOR

Açıklanan dava dosyalarında, aralarında Prens Andrew, eski ABD başkanları Bill Clinton ve Donald Trump, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

Dosyalarda, Clinton ve Trump'ın isimleri yer almasına rağmen eski başkanlara yönelik herhangi bir suçlama yöneltilmemişti.

Kaynak: AA