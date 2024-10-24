Filipinler'de 'Trami' Kabusu! Çatılarda Mahsur Kaldılar, Hayat Durdu

Asya ülkesi Filipinler Trami Tropik Fırtınası nedeniyle kabusu yaşıyor. Meydana gelen sel ve heyelanlar nedeniyle çok sayıda araç yollarda sürüklenirken, vatandaşlar evlerin çatılarında mahsur kaldı. En az 24 kişi hayatını kaybetti.

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Filipinler'de 'Trami' Kabusu! Çatılarda Mahsur Kaldılar, Hayat Durdu

Filipinler basınındaki haberlere göre, fırtına sonucu yağış, seller ve toprak kaymaları, ülkenin kuzeydoğusundaki çeşitli eyaletlerde hayatı olumsuz etkiledi. Yetkililer, en çok etkilenen Bicol bölgesinde ve yakınlardaki Quezon eyaletinde çoğu boğulma sonucu olmak üzere en az 24 kişinin öldüğünü açıkladı.

ÇATILARDA MAHSUR KALDILAR

Seller ve toprak kaymaları nedeniyle kasabalara ve köylere ulaşmanın zorluğuna dikkati çeken yetkililer, ölü sayısının artmasının beklendiğini bildirdi. Sel sebebiyle çok sayıda araç yollarda sürüklenirken, vatandaşlar da evlerin çatılarında mahsur kaldı.

OKULLAR KAPATILDI

Yetkililer, Luzon Adası'nda okullar ve hükümet binalarının 2 gün kapalı kalacağını duyurdu. Hükümet, evlerinden olan ve daha güvenli bir yerde barınan 75 bin 400 köylü de dahil 2 milyondan fazla kişinin fırtınadan etkilendiğini duyurdu.

Her yıl ortalama 20 fırtına ve tayfunun meydana geldiği Filipinler'de, 2013'teki Haiyan Tayfunu nedeniyle 7 bin 300'den fazla kişi yaşamını yitirmiş ve büyük yıkım yaşanmıştı.

Kaynak: AA

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