Ümraniye'de Feci Kaza! Otomobil Bariyerlere Ok Gibi Saplandı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Şile Otoyolu’nda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere ok gibi saplandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı.

Ümraniye'de Feci Kaza! Otomobil Bariyerlere Ok Gibi Saplandı: 1 Ölü, 1 Yaralı
İstanbul’un Ümraniye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobile saplanan bariyer, can kaybına yol açtı.

Otomobil bariyerlere saplandı

BARİYERLERE SAPLANDI

Alper Akmeşe yönetimindeki 34 ND 5919 plakalı otomobil, Elmalıkent Mahallesi Şile Otoyolu üzerinde kontrolden çıkarak bariyerlere saplandı. Çarpmanın şiddetiyle bariyerler aracın ön camından girip arka kısmından çıktı.

Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti

ARAÇTA SIKIŞTILAR

Olay yerine ihbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Alper Akmeşe ve yanındaki Oğuzhan Yalçın ekiplerin yoğun çabası sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.

1 ÖLÜ, 1 YARALI

Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Oğuzhan Yalçın’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yalçın’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ağır yaralanan sürücü Akmeşe ise ambulansla hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA-DHA

