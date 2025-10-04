Meteoroloji'den Çifte Uyarı! Şemsiyesiz Sakın Çıkmayın, Çok Kuvvetli Olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle batı bölgelerde sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar beklendiğini duyurdu. Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz ile bazı İç Anadolu ve Akdeniz illerinde gök gürültülü sağanak görülecek. Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun güney ve batısında rüzgarın saatte 40-60 kilometre hızla esmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, ülkenin batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara Bölgesi (Bilecik hariç), Kıyı Ege, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Manisa, Isparta, Antalya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı çevreleri ile Ankara’nın kuzey ve batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık geçecek.
Sağanak yağış saat 18.00 civarında yerini bulutlu havaya bırakacak. Ancak gece saatlerinde yağışların geri dönmesi bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun güney ve batısında kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği öngörülüyor.
FIRTINA UYARISI
Meteoroloji, özellikle Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun güney ile batısında beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
BÖLGELERDE HAVA DURUMU
Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak (Bilecik hariç). İstanbul 21°C, Bursa 24°C, Çanakkale 19°C.
Ege: Kıyı kesimler, Manisa ve Afyonkarahisar çevreleri yağışlı. İzmir 25°C, Muğla 21°C (doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor).
Akdeniz: Antalya, Isparta ve Burdur’un doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak. Antalya 26°C, Adana 35°C.
İç Anadolu: Eskişehir, Çankırı ve Ankara’nın kuzey-batısında sağanak görülecek. Ankara 23°C, Konya 26°C.
Batı Karadeniz: Bölge genelinde (Sinop hariç) sağanak bekleniyor. Zonguldak 22°C, Bolu 23°C.
Orta ve Doğu Karadeniz: Az bulutlu. Samsun 28°C, Trabzon 27°C.
Doğu Anadolu: Az bulutlu. Erzurum 24°C, Malatya 29°C.
Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu. Diyarbakır 32°C, Gaziantep 32°C.
Kaynak: Haber Merkezi