İstanbul’u Sağanak Vurdu! Maltepe ve Üsküdar Sular Altında

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da gece saatlerinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle Anadolu Yakası’nda yoğunlaşan yağış, Maltepe ve Üsküdar ilçelerinde bazı cadde ve sokakların suyla dolmasına neden oldu. Birçok araç yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Bu nedenle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.

Sağanak, özellikle Maltepe ve Üsküdar'ı vurdu.

Meteoroloji önceden yaptığı uyarılarda gök gürültülü sağanak ve ani su taşkınlarına karşı dikkatli olunmasını istemişti.

Kaynak: DHA