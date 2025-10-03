Muğla'nın 5 İlçesinde Çifte Alarm! Hem Sağanak Hem Fırtına Vurdu... Araçlar Mahsur Kaldı, Mezarlar Sular Altında Kaldı, Tekneler Kıyıya Vurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarı yaptığı Muğla’da etkisini gösteren sağanak ve fırtına hayatı felç etti. Marmaris, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman ve Fethiye’de araçlar yollarda mahsur kaldı, tekneler kıyıya sürüklendi, mezarlıktaki kabirler sular altında kaldı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Muğla’nın ilçeleri Marmaris, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman ve Fethiye’de sabah saatlerinden itibaren şiddetini artıran yağış, özellikle Ortaca’da hayatı durma noktasına getirdi.

Yağış nedeniyle kent merkezi ile bazı mahallelerde su baskınları meydana geldi, araçlar yolda kaldı, ev ve iş yerlerini su bastı.

Sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşarken, bazı bölgelerde ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Muğla'nın 5 İlçesinde Çifte Alarm! Hem Sağanak Hem Fırtına Vurdu... Araçlar Mahsur Kaldı, Mezarlar Sular Altında Kaldı, Tekneler Kıyıya Vurdu - Resim : 1
Sokaklar göle döndü, sürücüler mahsur kaldı

KABİRLER SULAR ALTINDA

Merkez mezarlığında birçok kabir sular altında kalırken, ilçede yağış nedeniyle zaman zaman hasarlı kazalar da yaşandı.

Muğla'nın 5 İlçesinde Çifte Alarm! Hem Sağanak Hem Fırtına Vurdu... Araçlar Mahsur Kaldı, Mezarlar Sular Altında Kaldı, Tekneler Kıyıya Vurdu - Resim : 2
Çok sayıda araç suya gömüldü

ELEKTRİK KESİLDİ

Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde kıyıda bağlı bir tekne battı. Sahil Güvenlik ve belediye ekipleri, bölgede inceleme yaptı. Fırtına nedeniyle zaman zaman elektrik kesintileri yaşandı.

Muğla'nın 5 İlçesinde Çifte Alarm! Hem Sağanak Hem Fırtına Vurdu... Araçlar Mahsur Kaldı, Mezarlar Sular Altında Kaldı, Tekneler Kıyıya Vurdu - Resim : 3

TEKNE KIYIYA SÜRÜKLENDİ

Menteşe ilçesinde ise sağanak ve dolu sebebiyle su birikintileri oluştu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bodrum'da sabah saatlerinde kısa süreli sağanak etkili oldu. Zaman zaman rüzgarın da etkili olduğu ilçede 12 metrelik bir tekne kıyıya sürüklendi.

Muğla'nın 5 İlçesinde Çifte Alarm! Hem Sağanak Hem Fırtına Vurdu... Araçlar Mahsur Kaldı, Mezarlar Sular Altında Kaldı, Tekneler Kıyıya Vurdu - Resim : 4

Kaynak: AA-DHA

Etiketler
Muğla Sağanak yağış fırtına
Son Güncelleme:
İSKİ'den Alarm: İstanbul Baraj Doluluk Oranı Düştü, Kazandere Tehlike Sınırında İstanbul Baraj Doluluk Oranı Düştü, Kazandere Tehlike Sınırında
İletişim Başkanlığı'ndan 'Minguzzi Cinayeti' Açıklaması: 'Katile Engelli Raporu' İddiasını Yalanladı İletişim Başkanlığı'ndan 'Minguzzi' İddiasına Yalanlama
Yenilgiyi Hazmedemeyince Olanlar Oldu! Avrupa Ligi’nde Türk Futbolcuya Olay Hareket Türk Futbolcuya Büyük Saygısızlık
Son Dakika: PFDK Kararını Açıkladı: Sakaryaspor'un Hükmen Mağlubiyeti Kesinleşti Dev Kulübün Hükmen Mağlubiyeti Kesinleşti
ÇOK OKUNANLAR
MİT, İsrail Casusunu Yakaladı! MOSSAD'a Çalışan Serkan Çiçek Gözaltında MİT, İsrail Casusunu Yakaladı
TÜİK Eylül Ayı Enflasyonunu Açıkladı... Beklentilerin çok Üstünde! Eylül Enflasyonu Beklentilerin Çok Üstünde!
Menajer Ayşe Barım'a Yeniden Tutuklama Kararı Menajer Ayşe Barım'a Yeniden Tutuklama Kararı
Enflasyon Açıklandı Emekli ve Memurların 3 Aylık Maaşı Netleşti! SSK ve BAĞ-KUR’luya TÜİK'ten Maaş Hesabı: İşte Güncel Maaş Tablo Emeklilerin 3 Aylık Maaşı Netleşti!
Ev Sahibi ve Kiracılar Dikkat! Ekim Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu Kira Artış Oranı Belli Oldu