Muğla'nın 5 İlçesinde Çifte Alarm! Hem Sağanak Hem Fırtına Vurdu... Araçlar Mahsur Kaldı, Mezarlar Sular Altında Kaldı, Tekneler Kıyıya Vurdu

Muğla’nın ilçeleri Marmaris, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman ve Fethiye’de sabah saatlerinden itibaren şiddetini artıran yağış, özellikle Ortaca’da hayatı durma noktasına getirdi.

Yağış nedeniyle kent merkezi ile bazı mahallelerde su baskınları meydana geldi, araçlar yolda kaldı, ev ve iş yerlerini su bastı.

Sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşarken, bazı bölgelerde ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Sokaklar göle döndü, sürücüler mahsur kaldı

KABİRLER SULAR ALTINDA

Merkez mezarlığında birçok kabir sular altında kalırken, ilçede yağış nedeniyle zaman zaman hasarlı kazalar da yaşandı.

Çok sayıda araç suya gömüldü

ELEKTRİK KESİLDİ

Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde kıyıda bağlı bir tekne battı. Sahil Güvenlik ve belediye ekipleri, bölgede inceleme yaptı. Fırtına nedeniyle zaman zaman elektrik kesintileri yaşandı.

TEKNE KIYIYA SÜRÜKLENDİ

Menteşe ilçesinde ise sağanak ve dolu sebebiyle su birikintileri oluştu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bodrum'da sabah saatlerinde kısa süreli sağanak etkili oldu. Zaman zaman rüzgarın da etkili olduğu ilçede 12 metrelik bir tekne kıyıya sürüklendi.

