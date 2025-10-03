İSKİ'den Alarm: İstanbul Baraj Doluluk Oranı Düştü, Kazandere Tehlike Sınırında

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul'un su geleceği, kuraklık tehdidi altında giderek kritik bir hal alıyor. BirGün'ün bugün yayınladığı habere göre, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 3 Ekim 2025 itibarıyla barajlardaki doluluk oranlarını açıkladı. Genel doluluk oranı yüzde 27,81'e inerken, dün bu oran yüzde 28,1'di. Hatırlanacağı üzere, 30 Haziran 2025'te barajlar yüzde 66,23'lük dolulukla yaz sezonuna girmişti; ancak son aylardaki yetersiz yağışlar, seviyeleri eritti.

İSKİ verilerine göre, en yüksek doluluk oranı yüzde 50,21 ile Elmalı Barajı'nda kaydedildi. Buna karşılık, en düşük seviye Kazandere Barajı'nda yüzde 1,76 ile tehlike sınırını zorluyor; bu durum, acil müdahale gerektirebilecek bir risk taşıyor.

Diğer barajların doluluk oranları ise şöyle dağılıyor:

Alibey Barajı: Yüzde 15,96

Büyükçekmece Barajı: Yüzde 32,02

Darlık Barajı: Yüzde 42,4

Istrancalar Barajı: Yüzde 21,73

Pabuçdere Barajı: Yüzde 14,87

Sazlıdere Barajı: Yüzde 30,16

Terkos Barajı: Yüzde 34,18

Ömerli Barajı: Yüzde 18,53

