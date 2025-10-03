İnan Güney'den Duygusal Paylaşım: Evlilik Yıl Dönümünü Cezaevinden Bu Sözlerle Kutladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında gözaltına alınıp geçtiğimiz ağustos ayında tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, tutuklanmasının ardından Beyoğlu Belediye Başkanlığı görevinden de uzaklaştırıldı. Silivri Cezaevi'nde tutulan İnan Güney'in sosyal medya hesabından bugün duygusal bir mektup paylaşıldı.

Şahsı tarafından tarafından kaleme alındığı belirtilen mektubunda İnan Güney, "“İnsan hayatını neye adar” sorusunun yanıtını çok erken buldum ben. Gelecek güzel günler için mücadeleye ve elbette aşka. Çok şükür ben kavgama omuz verecek, sevdamı büyütecek, her zaman yanımda olacak o aşkı da çok erken buldum. 27 yılımı yani ömrümün yarısını eşim Ayşen’le geçirdim" ifadelerini kullandı.

İnan Güney, Ayşen Güney

'ÇOCUK YAŞTA GÖNLÜMÜZ DÜŞTÜ'

Eşiyle birlikte büyüdüğünü anlatan Güney, "Aynı mahallede büyüdük biz. Birbirimize gönlümüzün düşmesi çocuk yaştaydı. Büyüdük, el ele verdik, Gezi Parkı’nın içindeki evlendirme dairesinde kıydık nikahımızı. El ele verdik, bir hayatı beraber kurduk. El ele verdik, nice badireler atlattık. El ele verdik, her gün güçlendik. Düştüğümüz de oldu elbet, birbirimizi kaldırdık. Devam ettik. Biz hep yan yana yürüdük. Varlıklarına her gün şükrettiğim üç kız evladımız oldu" sözlerine yer verdi.

Bugün evlilik yıl dönümler olduğunu belirten İnan Güney, "Dışarıda da olsam bugünü beraber kutlayamazdık muhtemelen. Ben Beyoğlu için koşturmaya devam ederdim. Ama Ayşen bir kez olsun yüzünü asmazdı. Mücadelemin en güzel ortağı o çünkü. 50 gündür ayrıyız. Ama insan gözünü kapattığında her yerde olabiliyormuş. Bunu hücremde öğrendim. Gözümü kapatıyorum, ailemin yanındayım. Gözümü kapatıyorum Ayşen’imle el eleyiz yine" ifadelerini kullandı.

'DİMDİK DURUŞUNA MİNNETTARIM'

Eşine seslenerek "Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun Ayşen" diyen İnan Güney, mektubunu "Bana kattığın her şeye, evlatlarımızı böylesi güzel yetiştirmene, dimdik duruşuna minnettarım. Biz el ele olduktan sonra bugünler de geçecek biliyorsun. Hasretle sarılıyorum" sözleriyle noktaladı.

Kaynak: Haber Merkezi