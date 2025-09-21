Elazığ’da Barajda Yakalandı! Tam 21 Kilo

Elazığ’ın Keban Baraj Gölü’nde amatör balıkçı tarafından yakalanan 21 kiloluk dev bir sazan hayrete düşürdü.

Elazığ’da Barajda Yakalandı! Tam 21 Kilo
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Elazığ’ın Keban Baraj Gölü’nde amatör balıkçı, 21 kiloluk dev bir sazan yakaladı. Elazığ’ın Keban Baraj Gölü’nde amatör balıkçı Engin Al, oltasıyla 21 kiloluk dev bir sazan yakaladı. Kıyıya çekmek için uzun süre mücadele eden Al, sonunda balığı kıyıya almayı başardı. O anları fotoğraflayan Al’ın yakaladığı dev sazan görenlerin ilgisini çekti.

Kaynak: AA

Elazığ’da Nefes Kesen Olay! 4 Kişi Adacıkta Kapana Kısıldı, Yardımlarına İtfaiye Koştu Elazığ’da Nefes Kesen Olay! 4'ü Birden Mahsur Kaldı
Bu Açıklama Seçimi Kaybettirir! Sadettin Saran'ın Dili Düğümlendi: Kamera Karşısında Olay Görüntü Bu Sözler Seçim Kaybettirir
Beşiktaş'ta Kayserispor Krizi! Sergen Yalçın'ın Eli Kolu Bağlandı, 10 Eksik Birden... Beşiktaş'ta Kayserispor Krizi
Şile Otoyolu'nda Korkutan Kaza! 4 Kişi Yaralandı Şile Otoyolu'nda Korkutan Kaza! 4 Kişi Yaralandı
ÇOK OKUNANLAR
Kademeli Emeklilik Yasası Meclis’te! 1999-2008 Arası Sigorta Girişi Olanlara Erken Emeklilik Var Mı? Kademeli Emeklilik Yasası Meclis’te!
Bayrampaşa Belediyesi Başkan Vekili İbrahim Kahraman Oldu: AKP İtiraz Edecek Bayrampaşa Belediyesi CHP'de Kaldı
CANLI | CHP’de Tarihi Gün: Özgür Özel Yeniden Genel Başkan Özgür Özel Üçüncü Kez Genel Başkan
Gürsel Tekin'den CHP Yöntemine Kritik Davet: 'Altına İmza Atayım' Gürsel Tekin’den CHP Yöntemine Özel Davet
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 'Gazze Pazarlığı' Yanıtı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 'Gazze Pazarlığı' Yanıtı