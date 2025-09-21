Elazığ’da Barajda Yakalandı! Tam 21 Kilo

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Elazığ’ın Keban Baraj Gölü’nde amatör balıkçı, 21 kiloluk dev bir sazan yakaladı. Elazığ’ın Keban Baraj Gölü’nde amatör balıkçı Engin Al, oltasıyla 21 kiloluk dev bir sazan yakaladı. Kıyıya çekmek için uzun süre mücadele eden Al, sonunda balığı kıyıya almayı başardı. O anları fotoğraflayan Al’ın yakaladığı dev sazan görenlerin ilgisini çekti.

Kaynak: AA