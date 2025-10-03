Isparta'da Zincirleme Kaza! 2 Ölü, 3 Yaralı

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazası yaşandı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Isparta'da Zincirleme Kaza! 2 Ölü, 3 Yaralı
Isparta-Afyonkarahisar kara yolunun dokuzuncu kilometresinde sürücülerin ismi henüz öğrenilemeyen iki otomobil ve tır çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, kimlikleri henüz belirlenemeyen bir sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Isparta’daki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Kaynak: AA

Etiketler
Isparta Trafik kazası
