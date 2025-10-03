Nevşehir'de İki Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü 1 Yaralı
Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde Bağlar Mahallesi Kayseri Caddesi'nde A.B.G. yönetimindeki 38 RU 284 plakalı otomobil, plakası öğrenilmeyen F.Ş. idaresindeki otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücülerden F.Ş, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kozaklı Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA