Nevşehir'de İki Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü 1 Yaralı

Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Nevşehir'de İki Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü 1 Yaralı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde Bağlar Mahallesi Kayseri Caddesi'nde A.B.G. yönetimindeki 38 RU 284 plakalı otomobil, plakası öğrenilmeyen F.Ş. idaresindeki otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücülerden F.Ş, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kozaklı Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Bilim Kadınları İçin Programında 4 Akademisyene Ödül Bilim Kadınları İçin Programında 4 Akademisyene Ödül
Aydın’da Zehir Tacirlerine Operasyon! 7 Kişi Yakalandı Aydın’da Zehir Tacirlerine Operasyon! 7 Kişi Yakalandı
Aman Dikkat! TOKİ'den Milyonlarca Kişiye Dolandırıcılık Uyarısı: Yasal İşlemler Başlatılmıştır TOKİ’den Vatandaşlara Dolandırıcılık Uyarısı
Dikkat, O Araçlar Aniden Alev Alıyor! Otomotiv Devi 19 Binden Fazla Aracını Geri Çağırdı Otomotiv Devi 19 Binden Fazla Aracını Geri Çağırdı
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü Çay Markası Türkiye'den Çekiliyor! Bir Devir Kapanıyor... Rize’deki Tesisler Satıldı Ünlü Çay Markası Türkiye'den Çekiliyor! Bir Devir Kapanıyor... Rize’deki Tesisler Satıldı
Dikkat: 46-50 Yaş Arası Vatandaşlara Erken Emeklilik Kapısı Aralandı! Şartlar da Belirlendi! Erken Emeklilik Şartları Güncellendi
MİT, İsrail Casusunu Yakaladı! Mossad'a Çalışan Serkan Çiçek Gözaltında MİT, İsrail Casusunu Yakaladı
Enflasyon Açıklandı Emekli ve Memurların 3 Aylık Maaşı Netleşti! SSK ve BAĞ-KUR’luya TÜİK'ten Maaş Hesabı: İşte Güncel Maaş Tablo Emeklilerin 3 Aylık Maaşı Netleşti!
TÜİK Eylül Ayı Enflasyonunu Açıkladı... Beklentilerin çok Üstünde! Eylül Enflasyonu Beklentilerin Çok Üstünde!