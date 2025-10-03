Aydın’da Zehir Tacirlerine Operasyon! 7 Kişi Yakalandı

Aydın’ın Didim ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik yapılan operasyonda 7 şahıs yakalandı.

Aydın’da Didim Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği koordinesinde Didim ilçesinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik farklı tarihlerde çalışma yapıldı. Edinilen bilgiye göre yapılan çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 7 şüpheli şahıs yakalanırken, şahısların araçlarında, ikametlerinde ve yapılan üst aramalarında 57,51 gram esrar maddesi, 7 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan işlem yapılırken, işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

