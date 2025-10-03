Malatya'da İnşaatta Kalıp Çöktü: İşçiler Yaralandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde beton dökme çalışması sırasında kalıbın çökmesi nedeniyle 2 işçi yaralandı.

Malatya'da İnşaatta Kalıp Çöktü: İşçiler Yaralandı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Altıntop Mahallesi'nde feci bir olay meydana geldi. İddiaya göre bölgede yapımı süren bir okul inşaatında beton dökme işlemi sırasında kalıplar henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktü. Çökme sırasında kalıpların altında kalan 2 işçi yaralandı.

Durumun fark edilmesi üzerine diğer işçiler tarafından bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

