Otomobilin Çarptığı 77 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Elazığ’da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir adam, ticari taksinin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Otomobilin Çarptığı 77 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kaza, kent merkezindeki Malatya Caddesi’nde meydana geldi. S.Y. yönetimindeki 23 T 0214 plakalı ticari taksi, karşıya geçmeye çalışan 77 yaşındaki Mehmet Baykar’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Baykar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Baykar, yaşamını yitirdi. Cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürülürken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Aman Dikkat! TOKİ'den Milyonlarca Kişiye Dolandırıcılık Uyarısı: Yasal İşlemler Başlatılmıştır TOKİ’den Vatandaşlara Dolandırıcılık Uyarısı
Dikkat: 46-50 Yaş Arası Vatandaşlara Erken Emeklilik Kapısı Aralandı! Şartlar da Belirlendi! Erken Emeklilik Şartları Güncellendi
Nihat Kahveci ‘Fenerbahçe’ye Hayırlı Uğurlu Olsun’ Diyerek Yeni Transferi Duyurdu Nihat Kahveci Fenerbahçe Bombasını Patlattı
Güllü'nün Çocukları İfade Verdikten Sonra Ateş Püskürdü! 'Annemin Kemiklerini Sızlattılar' Güllü'nün Çocukları İfade Verdikten Sonra Ateş Püskürdü! 'Annemin Kemiklerini Sızlattılar'
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü Çay Markası Türkiye'den Çekiliyor! Bir Devir Kapanıyor... Rize’deki Tesisler Satıldı Ünlü Çay Markası Türkiye'den Çekiliyor! Bir Devir Kapanıyor... Rize’deki Tesisler Satıldı
Dikkat: 46-50 Yaş Arası Vatandaşlara Erken Emeklilik Kapısı Aralandı! Şartlar da Belirlendi! Erken Emeklilik Şartları Güncellendi
MİT, İsrail Casusunu Yakaladı! Mossad'a Çalışan Serkan Çiçek Gözaltında MİT, İsrail Casusunu Yakaladı
Enflasyon Açıklandı Emekli ve Memurların 3 Aylık Maaşı Netleşti! SSK ve BAĞ-KUR’luya TÜİK'ten Maaş Hesabı: İşte Güncel Maaş Tablo Emeklilerin 3 Aylık Maaşı Netleşti!
TÜİK Eylül Ayı Enflasyonunu Açıkladı... Beklentilerin çok Üstünde! Eylül Enflasyonu Beklentilerin Çok Üstünde!