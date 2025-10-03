Otomobilin Çarptığı 77 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kaza, kent merkezindeki Malatya Caddesi’nde meydana geldi. S.Y. yönetimindeki 23 T 0214 plakalı ticari taksi, karşıya geçmeye çalışan 77 yaşındaki Mehmet Baykar’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Baykar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Baykar, yaşamını yitirdi. Cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürülürken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA