Aman Dikkat! TOKİ'den Milyonlarca Kişiye Dolandırıcılık Uyarısı: Yasal İşlemler Başlatılmıştır

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), milyonlarca vatandaşa yeni bir uyarı yayımladı. Yapılan açıklamada, sosyal konut başvurularını istismar eden sahte internet siteleri ve dolandırıcılara karşı dikkatli olunması konusunda çağrıda bulunuldu. Başvuruların yalnızca resmi kanallar üzerinden yapılması gerektiği belirtilirken yasal işlemlerin başlatıldığı ifade edildi.

Son Güncelleme:
Aman Dikkat! TOKİ'den Milyonlarca Kişiye Dolandırıcılık Uyarısı: Yasal İşlemler Başlatılmıştır
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), son günlerde vatandaşların sosyal konut başvurularını istismar etmeye yönelik sahtekarlık ve dolandırıcılık girişimlerinde artış yaşandığını açıkladı. Bu açıklama sonrası milyonlarca kişiye yeni bir uyarı daha yapıldı.

TOKİ’DEN VATANDAŞLARA DOLANDIRICILIK UYARISI

TOKİ’den yapılan açıklamada, sahte internet siteleri ve iletişim numaraları üzerinden dolandırıcılık yapan kişilerin, e-Devlet ve TOKİ’nin resmi internet sitesini taklit ederek vatandaşlardan başvuru ücreti talep ettikleri belirtildi.

YASAL İŞLEMLER BAŞLATILDI

Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için dikkatli olmaları gerektiğine vurgu yapılan açıklamada, resmi başvuruların yalnızca www.toki.gov.tr, TOKİ çağrı merkezi (444 86 54), onaylı kurumsal sosyal medya hesapları ve yetkili bankalar üzerinden yapılabileceği hatırlatıldı.

Aman Dikkat! TOKİ'den Milyonlarca Kişiye Dolandırıcılık Uyarısı: Yasal İşlemler Başlatılmıştır - Resim : 1
TOKİ'den dolandırıcılık uyarısı

Sahte internet siteleri ve iletişim numaraları aracılığı ile dolandırıcılık girişiminde olan bu kişilerin, e-Devlet ve TOKİ internet sitesini taklit ederek başvuru ücreti talep ettiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için tıkladıkları internet sitelerinin alan adlarına dikkat etmeleri gerekmektedir. İdaremizin resmi internet sayfası (www.toki.gov.tr), çağrı merkezi (444 86 54), onaylı kurumsal sosyal medya hesaplarımız ve yetkili bankalar dışında kimseye itibar edilmemeli, iş ve işlem yapılmamalıdır. Söz konusu dolandırıcılık girişiminde bulunan kişiler hakkında yasal işlemler başlatılmıştır."

TOKİ ayrıca, bu tür dolandırıcılık girişiminde bulunan kişiler hakkında yasal işlemlerin başlatıldığını duyurdu.

O İlde Herkes Diken Üstünde! Kabus Gibi İstila: Evleri Sarıp Duvarları KapladılarO İlde Herkes Diken Üstünde! Kabus Gibi İstila: Evleri Sarıp Duvarları KapladılarGüncel
Anne Babalar Dikkat! Bu Hastalık Belirti Vermeden İlerliyorAnne Babalar Dikkat! Bu Hastalık Belirti Vermeden İlerliyorSağlık

Kaynak: AA

Etiketler
TOKİ dolandırıcılık
Son Güncelleme:
HSK Kararnamesi Yayınlandı! İstanbul ve Antalya’da Atanan Yeni Başsavcılar Kimler? İşte O İsimler… İstanbul ve Antalya’da Atanan Yeni Başsavcılar Kimler? İşte O İsimler…
Nihat Kahveci ‘Fenerbahçe’ye Hayırlı Uğurlu Olsun’ Diyerek Yeni Transferi Duyurdu Nihat Kahveci Fenerbahçe Bombasını Patlattı
Barcelona’da Arda Güler Krizi Patlak Verdi! Hansi Flick Sinirden Çıldırdı, Ortalık Fena Karıştı Barcelona'da Arda Güler Krizi!
O İlde Herkes Diken Üstünde! Kabus Gibi İstila: Evleri Sarıp Duvarları Kapladılar O İlde Herkes Diken Üstünde! Kabus Gibi İstila: Evleri Sarıp Duvarları Kapladılar
ÇOK OKUNANLAR
Dikkat: 46-50 Yaş Arası Vatandaşlara Erken Emeklilik Kapısı Aralandı! Şartlar da Belirlendi! Erken Emeklilik Şartları Güncellendi
MİT, İsrail Casusunu Yakaladı! Mossad'a Çalışan Serkan Çiçek Gözaltında MİT, İsrail Casusunu Yakaladı
Ünlü Çay Markası Türkiye'den Çekiliyor! Bir Devir Kapanıyor... Rize’deki Tesisler Satıldı Ünlü Çay Markası Türkiye'den Çekiliyor! Bir Devir Kapanıyor... Rize’deki Tesisler Satıldı
Enflasyon Açıklandı Emekli ve Memurların 3 Aylık Maaşı Netleşti! SSK ve BAĞ-KUR’luya TÜİK'ten Maaş Hesabı: İşte Güncel Maaş Tablo Emeklilerin 3 Aylık Maaşı Netleşti!
TÜİK Eylül Ayı Enflasyonunu Açıkladı... Beklentilerin çok Üstünde! Eylül Enflasyonu Beklentilerin Çok Üstünde!