Tekirdağ-İstanbul Yolunda Panik! Lüks Otomobil Alev Alev Yandı

Yangın, Süleymanpaşa istikametine giden aracın Çorlu sapağı ışıkları yakınındaki Şerefli mevkisinde meydana geldi. Henüz nedeni belirlenemeyen arıza sonrası otomobil bir anda alev topuna döndü. Kısa sürede büyüyen yangın, çevredekilerin paniğe kapılmasına neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından otomobil kullanılamaz hale geldi.

Ekipler, yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlattı.

Kaynak: İHA