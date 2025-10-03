İsrail’den Skandal Gözdağı! 500 Aktivisti Terör Koşullarında Tutacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve uluslararası destekle oluşturulan Küresel Sumud Filosu, İsrailli askerler tarafından baskına uğramış, çok sayıda aktivist gözaltına alınmıştı.

Tutuklanan 4 İtalyan aktivistin sınır dışı edildiğini açıklayan İsrail’den yeni bir açıklama daha geldi. İsrail ordusunun el koyduğu filo üyelerinin, yüksek güvenlikli cezaevi koşullarında tutulacağı açıklandı.

Küresel Sumud Filosu'na İsrailli askerlerden abluka

İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, 48’i Türk vatandaşı olmak üzere yaklaşık 500 aktivistin ülkenin güneyinde bulunan ve yüksek güvenlikli olarak bilinen Ketziot Hapishanesine nakledildiği duyurdu.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir

Gözaltına alınan aktivistlerin, "terör mahkumu" statüsünde tutulacağını duyuran Bakan Itamar Ben-Gvir, Ketziot Cezaevi’ni ziyaret ederek açıklamalarda bulundu.

Hapishaneyi gösterip tek tek anlattı

“MAHKUM KIYAFETLERİ GİYECEKLER”

Bakan, “Bu filo üyeleri terör destekçisi. Artık güvenlik cezaevindeler. Teröristlerle aynı koşullarda tutulacaklar. Mahkum kıyafetleri giyecekler, özel bir muamele olmayacak. Söz verdiğimiz gibi uyguluyoruz” dedi.

CEZAEVİNDE ‘GAZZE’ GÖRSELİ

Öte yandan yayınlanan görüntülerde cezaevinin avlusuna, Gazze'deki yıkımı gösteren bir görsel ile birlikte Arapça "Yeni Gazze" yazısının asıldığı da görüldü.

Kaynak: AA