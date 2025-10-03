Siirt’te Sahte Altın Operasyonu: 1 Tutuklama

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, Yeni Mahalle Güres Caddesi’nde yaşandı. Bir şüpheli müşteri gibi girdiği kuyumcuda, 27,45 gram ağırlığındaki kolyeyi 129 bin 500 liraya sattı. Kuyumcunun yaptığı inceleme sonucunda kolyenin sahte olduğu anlaşıldı ve durum polise bildirildi.

ARAÇTA SAHTE BİLEZİK VE UYUŞTURUCU ÇIKTI

İhbar üzerine harekete geçen Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin S.İ., B.S. ve H.A. olduğunu tespit etti. Bitlis’ten Baykan istikametine giden araç durduruldu. Yapılan aramada sahte kolye, sahte bilezikler ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.İ. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA