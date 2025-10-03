Hatay’da Jandarma’dan Büyük Operasyon: Uyuşturucu ve Kaçakçılığa Darbe

Hatay’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 36 farklı adrese düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ve kaçak ürünler ele geçirildi. Operasyonda 36 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen baskınlarda şüphelilerin ev, araç ve iş yerlerinde geniş çaplı arama yapıldı. Yapılan aramalarda 9 kilo 679 gram kubar esrar, 101 kök kenevir ve 100 gram kenevir tohumu, 41 bin adet makaron, 4 bin 991 paket kaçak sigara, 164 kilo kıyılmış tütün, 1.260 litre kaçak alkol, 456 adet sahte/taklit ürün, 10 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

36 ŞÜPHELİYE İŞLEM BAŞLATILDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 36 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

