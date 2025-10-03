Hatay’da Jandarma’dan Büyük Operasyon: Uyuşturucu ve Kaçakçılığa Darbe

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen baskınlarda şüphelilerin ev, araç ve iş yerlerinde geniş çaplı arama yapıldı. Yapılan aramalarda 9 kilo 679 gram kubar esrar, 101 kök kenevir ve 100 gram kenevir tohumu, 41 bin adet makaron, 4 bin 991 paket kaçak sigara, 164 kilo kıyılmış tütün, 1.260 litre kaçak alkol, 456 adet sahte/taklit ürün, 10 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

36 ŞÜPHELİYE İŞLEM BAŞLATILDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 36 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA