Bilim Kadınları İçin Programında 4 Akademisyene Ödül

"Bilim Kadınları İçin" programı kapsamında bu yıl 4 bilim kadını ödüle layık görüldü. Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Bilim Kadınları İçin" programıyla 23 yıldır kadın bilim insanlarının başarılarını görünür kılan L'Oreal Türkiye, mentörlük ve sivil toplum işbirlikleriyle programın kapsamını her yıl genişletiyor. Bu yıl ödül alan dört bilim kadınına toplam 1,2 milyon lira tutarında maddi destek sağlayan şirket, bilime ve topluma somut katkı sağlamaya devam ediyor.

Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Doç. Dr. Banu İyisan, "Parkinson'un bağırsaktan beyne yolculuğu: Çip-üstü-organ teknolojisi̇ ile erken dönem ortaya çıkan biyolojik değişimlerin ve süreçlerin anlaşılmasıyla" Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Dr. Dilara Nemutlu Samur, "prostat kanserinde protein üretim kontrol mekanizmasının araştırılması ve tedaviye dönüştürülebilmesiyle" Sabancı Üniversitesi Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Dr. Duygu Kuzuoğlu Öztürk ve "özel tasarlanmış lensler ve fizik temelli yapay zeka kullanarak düşük maliyetli anlık spektral (her pikselde çok daha ayrıntılı renk ve ışık bilgisi sağlayan) görüntüleme teknolojisi geliştirilmesi" projesiyle Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Sevinç Figen Öktem Seven ödüle layık görüldü.

Kaynak: AA