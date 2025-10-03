Teğmenlik Hayatı Başlamadan Bitti, Linç Bitmedi! Akit ve EnsonHaber, Ebru Eroğlu'nu Hedef Aldı

Kılıçlı yemin töreni ve 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı nedeniyle görevden atılan Teğmen Ebru Eroğlu, şimdi de fiziksel özelliği üzerinden hedef aldı. Akit gazetesi ve EnsonHaber'in, Eroğlu'nu fotoğrafı üzerinden hedef alınması tepki çekti.

Teğmenlik Hayatı Başlamadan Bitti, Linç Bitmedi! Akit ve EnsonHaber, Ebru Eroğlu'nu Hedef Aldı
Kara Harp Okulu’nu birincilikle tamamlayan ve diplomasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden alan Teğmen Ebru Eroğlu, mezuniyet töreninde kılıçla and içip “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı attığı için dört arkadaşıyla birlikte TSK’dan ihraç edilmişti. O günden bu yana işsiz kalan genç subaylar, hedef gösterilmeye devam ediyor.

Eroğlu, Bir arkadaşıyla çekilen fotoğrafını sosyal medyada paylaşınca yine hedef haline geldi. Yeni Akit Gazetesi, "Kalbindeki tüm duygular yüzüne yansımış" başlığıyla Eroğlu’nu hedef aldı.

Teğmenlik Hayatı Başlamadan Bitti, Linç Bitmedi! Akit ve EnsonHaber, Ebru Eroğlu'nu Hedef Aldı - Resim : 1
Akit Gazetesi'nin manşeti

EnsonHaber sitesi ise “Forma yakışmıyordu zaten, iyi olmuş” ifadelerini kullandı.

Teğmenlik Hayatı Başlamadan Bitti, Linç Bitmedi! Akit ve EnsonHaber, Ebru Eroğlu'nu Hedef Aldı - Resim : 2
EnsonHaber'in manşeti.

Yeni Akit Haber Müdürü Zekeriya Say da fotoğrafı paylaşarak, “TSK’dan uzak, Allah’a yakın olsun” sözlerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

Kılıçlı Yemin Töreni
