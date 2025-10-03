Manifest, Grammy Yolunda

Son zamanların popüler grubu Manifest'in 'Arıyo' adlı şarkısı, 68. Grammy Ödülleri’nin değerlendirilmesine alundı. Grup üyeleri, kısa süre önce yurt dışı yasağıyla serbest bırakılmıştı.

Manifest, Grammy Yolunda
Son dönemin en çok konuşulan gruplarından Manifest, en sevilen parçalarından 'Arıyo' ile uluslararası bir başarıya imza attı. Grup, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şarkılarının 68. Grammy Ödülleri’nde Best Pop Duo/Group Performance kategorisinde değerlendirmeye alındığını duyurdu. Bu süreçten başarılı çıkan çalışmalar daha sonra aday listesine kalıcı olarak dahil olabiliyor.

Manifest, son dönemde hukuki süreçlerin gölgesinde kalmıştı. Grup üyeleri hakkında 'Hayasızca Hareketler' ve 'Teşhircilik' iddialarıyla re’sen soruşturma başlatılmış, üyeler yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılmıştı.

