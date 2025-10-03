Meteoroloji'den Peş Peşe Uyarı: İkisi Birden Vuracak! Turuncu Alarm Verildi

Meteoroloji, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz için sağanak uyarısı yaptı. Muğla kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım ve hortum riskine karşı dikkatli olunması istendi. Yurdun batısı güne sağanakla başlayacak, öğlen saatlerinden itibaren ise yağışlar şiddetlenerek devam edecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, Türkiye’nin kuzey ve batı kesimlerinde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu’nun batısında yağışların etkili olacağı, Ege’nin güneyi ve Batı Akdeniz’in batısında yerel kuvvetli, Muğla kıyılarında ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı öngörülüyor.

Yurdun batısı güne sağanakla başlıyor

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, batı ve iç kesimlerde ise yer yer kuvvetli (40-60 km/sa, hamleli 70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Yurdun batısında kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor

Meteoroloji, özellikle Marmara’nın batısı (Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Kırklareli ve Tekirdağ’ın batısı), Kıyı Ege (İzmir, Aydın, Muğla, Denizli’nin güney ve batısı) ile Muğla’nın Marmaris, Ula, Köyceğiz, Dalaman, Ortaca ve Fethiye ilçelerinde sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve kıyı kesimlerinde hortum riskine karşı vatandaşları uyardı.

9 İL İÇİN ALARM

Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Edirne, Tekirdağ, İzmir, Kırklareli için sarı kodlu alarm, Muğla için turuncu kodlu alarm verildi.

Bölge bölge hava durumu şöyle:

Marmara: İstanbul 18-24°C, öğle saatlerinden sonra sağanak; Çanakkale 16-20°C ve kuvvetli yağışlı.
Ege: İzmir 17-23°C, sabah ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli yağışlı; Muğla 13-19°C, kıyılarda çok kuvvetli yağış bekleniyor.
Akdeniz: Antalya 21-27°C, sabah saatlerinden itibaren sağanak; Hatay 18-32°C, parçalı bulutlu.
İç Anadolu: Ankara 10-25°C, öğleden sonra sağanak; Eskişehir 11-25°C yağışlı.
Batı Karadeniz: Bolu 10-25°C, parçalı bulutlu; Zonguldak 14-26°C.
Orta ve Doğu Karadeniz: Samsun 13-24°C, parçalı az bulutlu.
Doğu Anadolu: Erzurum 5-23°C, parçalı az bulutlu.
Güneydoğu Anadolu: Diyarbakır 15-31°C, az bulutlu.



