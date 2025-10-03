Dışişleri Bakanlığı’ndan Sumud Filosu’ndaki Türk Aktivistler İçin Açıklama: ‘Girişimler Yapılıyor’

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye, Gazze’ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na yönelik İsrail müdahalesi sonrası gelişmeleri yakından izliyor. Dışişleri Bakanlığı kaynakları, saldırı sonrası İsrail tarafından yasa dışı şekilde alıkonulan Türk vatandaşlarının durumunun hassasiyetle takip edildiğini ve serbest bırakılmaları için tüm diplomatik girişimlerin sürdürüldüğünü bildirdi.

İSRAİL'DEKİ DİNİ BAYRAMLAR SÜRECİ YAVAŞLATABİLİR

Edinilen bilgilere göre, İsrail’in dini bayramları nedeniyle resmi işlemlerde gecikmeler yaşanabileceği ifade edildi. Türk vatandaşlarının önümüzdeki günlerde serbest bırakılmalarının beklendiği belirtildi.

48 TÜRK AKTİVİST ALIKONULDU

Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu’ndan yapılan açıklamada, saldırı sonrası alıkonulan Türk aktivist sayısının 48 olduğu belirtildi. Delegasyonun basın biriminden Anadolu Ajansı muhabirine yapılan açıklamada, şu ifadeye yer verildi:

Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonundan yapılan açıklamada, alıkonulan kişilerin adları ile bulundukları gemi ve teknelerin isimleri şu şekilde verildi:

"(Sirius) Abdulaziz Yalçın, Davut Daşkıran, Zeynep Dilek Tekocak, Ayçin Kantoğlu; (HUGA-A) Mehmet Sait Direkçi, Fatih Özsöz, Tevhit Yıldız; (Austral-A) İkbal Gürpınar, Fethullah Badem, Muhammet Emin Işık, Hacı Durak, Bekir Develi, Erdem Özveren, Enes Harman, Sait Karahasan; (Florida-A) Evren Akan, Turgay Turan, Muhammet Emin Yıldırım; (Alma) Metehan Sarı, Hüseyin Şuayb Ordu, Onur Murat Kolgu, Semih Fener, Osman Çetinkaya, Sümeyra Akdeniz Ordu; (Spectre) Bekir Turunç, Abdulmecid Bağcıvan, Mustafa Muhammed Çakmakçı, Mesut Çakar, Müslim Ziyali; (Mali/Deir Yassine-A) Sümeyye Sena Polat; (Grande Blu) Halil Rıfat Çanakçı; (Morgana) Ersin Çelik, Semanur Sönmez Yaman; (Seulle-A) Yaşar Yavuz, Haşmet Yazıcı, Abdülsamed Turan; (Capten Nikos-A) Umut Aslan, Abdullah Gündem; (Allakatalla) Halil İbrahim Sehidoglu; (Maria Cristina) Ergün Akpınar, (Adaigo) Muhammet Fatih Sinan, Yunus Demir, Mehmet Emin Aydın, Hakan Şimşek, Zeynel Abidin Özkan, Alpaslan Arslan, Muhammed Salih Dallı, (Mikeno-A) Huzeyfe Küçükaytekin"

AKTİVİSTLER AŞDOD LİMANI'NA GÖTÜRÜLDÜ

Delegasyon açıklamasında ayrıca, sadece Marinette gemisinde bulunan Türk aktivistlerin İsrail güçlerince alıkonulmadığı, diğer tüm teknelerdeki vatandaşların ise yasa dışı şekilde gözaltına alınarak Aşdod Limanı'na götürüldüğü bildirildi.

