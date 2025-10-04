Kış Lastiği Uygulamasında Yeni Dönem Başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın hazırladığı tebliğ yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme, kış lastiği zorunluluğunun tarihini değiştirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenlemeyle kış lastiği kullanma zorunluluğu, 15 Kasım - 15 Nisan tarihleri arasını kapsayacak şekilde yeniden belirlendi.

Değişikliğe göre, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan tüm araçların belirtilen tarihler arasında kış lastiği kullanması zorunlu olacak. Tebliğ, yayımlandığı gün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Kaynak: Haber Merkezi

