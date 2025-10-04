Kütahya'da Korkutan Deprem! AFAD Büyüklüğünü Açıkladı

Kütahya'da korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre, depremin büyüklüğü 4.1 olarak kaydedildi.

Son Güncelleme:
Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 06.49'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Simav ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 10,4 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA

