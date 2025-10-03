Meteoroloji ve AKOM Saat Verdi: İstanbul İçin Alarm! Kış Bugün Geliyor, Kuvvetli Yağış ve Lodos Vuracak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak yağış uyarısının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan (AKOM) da bir uyarı geldi. AKOM'dan yapılan açıklamada, sabah saatlerinde hafif şekilde görülmesi beklenen yağışların öğle saatlerinden (14.00) sonra etkisini artıracağı, akşam saatlerine (22.00) kadar kuvvetli rüzgar ile birlikte yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, sıcaklıkların 23 derece civarında seyredeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

İstanbul başta olmak üzere yurdun batı bölgeleri Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sistemi etkisi altına gireceğinin bildirildiği açıklamada, pazar sabah saatlerinde kadar İstanbul'da etkili olması beklenen sistem nedeniyle lodosun aralıklarla fırtına şeklinde (30-55km/sa) eseceği, beraberinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağının tahmin edildiği aktarıldı.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI

Açıklamada ayrıca, sabah saatlerinde parçalı bulutlu başlayan havanın, öğle saatlerinden itibaren şiddetini artıracak yağışlarla birlikte gök gürültülü sağanağa döneceği, akşam saat 22.00'ye kadar sürmesi beklenen yağışlarda metrekareye 10 ila 20 kilogram arasında su düşeceği öngörüldüğü ifade edildi.

KUVVETLİ RÜZGAR

Rüzgarın lodos yönünden 15-45 kilometre hızla eseceği, zaman zaman sert ve kuvvetlice hissedileceği bildirildi.

YAĞIŞ NE KADAR SÜRECEK?

Cumartesi gününün de yağışlı olmasının, pazar sabah saatlerinden itibaren yağışların yerini güneşli bir havaya bırakmasının beklendiği belirtildi.

Kaynak: İHA