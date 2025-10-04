Yorgun Mermi Kör Ediyordu! 4 Yaşındaki Ömer Faruk Faciadan Döndü
Akçakale’de evinin avlusunda oynayan 4 yaşındaki Ömer Faruk Dağ, yorgun merminin gözünün altına isabet etmesi sonucu yaralandı. Küçük çocuk hastanede tedavi edildikten sonra taburcu edilirken, ailesi magandaların yakalanmasını istedi. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde evinin avlusunda oyun oynayan 4 yaşındaki Ömer Faruk Dağ, nereden ateşlendiği belirlenemeyen bir tabancadan çıkan yorgun merminin isabet etmesi sonucu yaralandı.
OYUN OYNARKEN VURULDU
Olay, akşam saatlerinde Adnan Menderes Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, evlerinin avlusunda oynayan Ömer Faruk Dağ aniden kanlar içinde yere yığıldı. Çığlıklar üzerine olay yerine koşan ailesi, küçük çocuğu Akçakale Devlet Hastanesi’ne götürdü. Burada yapılan kontrolde merminin gözünün altına isabet ettiği belirlendi.
NEREDEYSE KÖR OLUYORDU
Tedavisinin ardından taburcu edilen küçük Ömer’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ailesi, çocuklarının kör olmaktan kıl payı kurtulduğunu belirterek “Magandalar yakalansın ve en ağır şekilde cezalandırılsın” çağrısı yaptı.
Polis, olayın yaşandığı bölgede inceleme yaparak delil topladı. Soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA