Akçakale’de evinin avlusunda oynayan 4 yaşındaki Ömer Faruk Dağ, yorgun merminin gözünün altına isabet etmesi sonucu yaralandı. Küçük çocuk hastanede tedavi edildikten sonra taburcu edilirken, ailesi magandaların yakalanmasını istedi. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Yorgun Mermi Kör Ediyordu! 4 Yaşındaki Ömer Faruk Faciadan Döndü
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde evinin avlusunda oyun oynayan 4 yaşındaki Ömer Faruk Dağ, nereden ateşlendiği belirlenemeyen bir tabancadan çıkan yorgun merminin isabet etmesi sonucu yaralandı.

Yorgun Mermi Kör Ediyordu! 4 Yaşındaki Ömer Faruk Faciadan Döndü - Resim : 1
4 yaşındaki Ömer Faruk Dağ avluda oyun oynarken neredeyse kör kalıyordu

OYUN OYNARKEN VURULDU

Olay, akşam saatlerinde Adnan Menderes Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, evlerinin avlusunda oynayan Ömer Faruk Dağ aniden kanlar içinde yere yığıldı. Çığlıklar üzerine olay yerine koşan ailesi, küçük çocuğu Akçakale Devlet Hastanesi’ne götürdü. Burada yapılan kontrolde merminin gözünün altına isabet ettiği belirlendi.

Yorgun Mermi Kör Ediyordu! 4 Yaşındaki Ömer Faruk Faciadan Döndü - Resim : 2
Dağ ailesi magandaların yakalanmasını istedi

NEREDEYSE KÖR OLUYORDU

Tedavisinin ardından taburcu edilen küçük Ömer’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ailesi, çocuklarının kör olmaktan kıl payı kurtulduğunu belirterek “Magandalar yakalansın ve en ağır şekilde cezalandırılsın” çağrısı yaptı.

Polis, olayın yaşandığı bölgede inceleme yaparak delil topladı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

