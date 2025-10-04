Hatay'da Hakkında Hapis Cezası Bulunan 2 Kişi Yakalandı

Hatay’ın Antakya ve Arsuz ilçelerinde farklı suçlardan aranan iki hükümlü, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Hatay'da Hakkında Hapis Cezası Bulunan 2 Kişi Yakalandı
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin firari şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Arsuz’un Konarlı Mahallesi’nde, başkasına ait banka ya da kredi kartlarını izinsiz kullanarak menfaat sağlama suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.D. yakalandı.

Öte yandan, Antakya ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda ise kamu kurumlarına ait eşyaları çalma suçundan 4 yıl 8 ay 9 gün hapis cezasına çarptırılan M.S. gözaltına alındı.

Her iki şahıs da işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilerek tutuklandı ve cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA

