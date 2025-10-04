Oyuncak Bebekten Uyuşturucu Çıktı!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Narkotik dedektör köpeği desteğiyle gerçekleştirilen aramada, bez parçalarına emdirilmiş şekilde toplamda 49 bin 500 kullanımlık sentetik cannabinoid (bonzai) ele geçirildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü’nün uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda, 34 plakalı araçta yapılan detaylı aramada ayrıca 256,20 gram ağırlığında bonzai hammaddesi de tespit edildi.

H.T.K. ve S.K. isimli şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 188. maddesi uyarınca “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçundan yasal işlem başlatıldı. S.K. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA