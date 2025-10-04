Mersin'de Bakkalda Son Kullanım Tarihi Geçmiş Ürünler Ele Geçirildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Akdeniz Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri Çay Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir bakkalda kontrol gerçekleştirdi. Denetim sırasında kek, şekerleme, hazır çorba gibi gıda ürünlerinin bazılarının 2022 yılına kadar uzanan tarihlerle raflarda bulunduğu belirlendi.

Son tüketim tarihi geçmiş bu ürünlerin, insan sağlığı açısından risk oluşturduğu gerekçesiyle imha edilmek üzere el konuldu.

Denetim sırasında iş yeri sahibi, ürünlerin son kullanım tarihlerinin geçtiğini bildiğini fakat bunları satışa sunmadığını öne sürdü. Ancak zabıta ekipleri bu savunmayı yetersiz bularak, işletmeye idari para cezası uyguladı.

Kaynak: AA