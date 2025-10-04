Büyükçekmece’de Lodos: Dalgalar 5 Metreyi Aştı!

İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan lodos, Büyükçekmece sahillerinde dalga boylarını 5 metreye yükseltti.

Büyükçekmece, sabahın erken saatlerinden itibaren lodosun etkisi altına girdi. Şiddetini aralıklarla artıran rüzgar, özellikle sahil şeridinde denizin hırçın bir tablo çizmesine yol açtı. Denizde dalga boylarının zaman zaman 5 metreyi geçtiği gözlemlenirken, sahil adeta doğanın gücünü sergileyen bir manzaraya sahne oldu.

Büyükçekmece’de Lodos: Dalgalar 5 Metreyi Aştı! - Resim : 1

Lodosun etkisiyle yükselen dev dalgalar, Büyükçekmece sahilinde hem görsel bir şölen sundu hem de vatandaşların ilgisini çekti. Bazıları bu anı kaçırmamak için cep telefonlarını ellerinden düşürmedi, dalgaların dansını fotoğraflayıp videoya çekti. Sahilde yürüyüş yapanlar ve balıkçılar ise rüzgarın sert esintisi karşısında temkinli hareket etti.

Meteoroloji yetkilileri, lodosun gün boyunca etkisini sürdürebileceği uyarısında bulunurken, özellikle deniz kenarında yaşayan veya vakit geçiren vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısı yaptı.

Kaynak: İHA

Büyükçekmece Lodos
